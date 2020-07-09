التحالف العربي: تدمير زورقين "مفخخين" للحوثيين غربي اليمن

الرياض/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الخميس، تدمير زورقين "مفخخين" لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال البيان: "نفذت قوات التحالف عملية نوعية باستهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين يتبعان مليشيا الحوثي على مسافة 6 كلم جنوب ميناء الصليف بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)".

وأضاف: "تم تجهيزهما لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وتابع: "الزورقان شكلا تهديدًا وشيكًا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي".

واتهم "الحوثيين" بـ"اتخاذ محافظة الحديدة اليمنية مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة، ونشر الألغام البحرية".

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ولم تعلق جماعة الحوثي باليمن علىاتهامات التحالف العربي حتى الساعة 10:00 ت.غ.

وقبل نحو أسبوع، استأنفت مقاتلات التحالف العربي، غارات عنيفة على مناطق بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو 6 سنوات.

فيما أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، استهداف مطار وقاعدة جوية جنوب غربي السعودية، عبر طيران مسير، كما توعدت باستهداف قصور المسؤولين السعوديين.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

وخلفت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.



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