"الإغاثة الإنسانية" التركية ترمم مدارس طالها الدمار بالموصل

إسطنبول/ الخليج 365 تعمل هيئة الإغاثة التركية (İHH) على ترميم 3 مدارس متضررة بشكل كبير بسبب الاشتباكات في مدينة الموصل العراقية، تمهيدا لاستئناف التعليم فيها. وقالت الهيئة في بيان لها الخميس إن القرار يأتي في إطار جهودها لدعم أنشطة التعليم داخل تركيا وخارجها بجانب الأنشطة الإغاثية. Advertisements وأشارت إلى أن المشروع يشمل ترميم مدارس وسام وبادوش وتل شهاب المتضررة بسبب الاشتباكات في الموصل، بدعم من المتبرعين. وأكّد أنه سيتم طلاء المدارس المذكورة وصيانة خطوط الكهرباء والطاولات والنوافذ والأبواب والأسقف لتكون جاهزة لخدمة الطلاب في الفصل الدراسي الجديد. وفي إطار المشروع، استكملت الهيئة مؤخرًا ترميم مدرسة وسام في الموصل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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