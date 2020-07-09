السني: الانتخابات الحل الوحيد للأزمة الليبية

ليبيا/ الخليج 365-

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، الخميس، إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ببلاده في أقرب وقت.

جاء ذلك في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، غداة انعقاد جلسة بشأن ليبيا في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السني: "علينا تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت، هذا سيمنح الفرصة لمشاركة الطامحين للسلطة لإثبات شعبيتهم وشرعيتهم الحقيقية".

وأوضح: "هذا هو الحل لتقرير مصيرنا بأيدينا وليس بأيدي غيرنا، هذا من المفترض أن يكون عنوانا لحوارنا الليبي".

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وأضاف "الحل الوحيد للأزمة هو الرجوع إلى الشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية غير المجدية، وعدم تكرار الأخطاء السابقة".

ومضى مؤكدًا: "الحل يأتي من خلال الدستور الذي تم تغييبه عمداً من كل المبادرات السياسية".

ودعا السني، جميع الليبيين إلى "لم الشمل والانحياز للوطن، وتفويت الفرصة على من يسعى إلى تقسيم البلاد".

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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