تركيا ترسل 8 شاحنات مساعدات إلى سوريا

هطاي/ الخليج 365

أرسلت ولايتي "أضنة" و"أسكي شهير" في تركيا، الخميس، 8 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية للمحتاجين في محافظة إدلب السورية.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن المساعدات تضمنت 50 طنا من الدقيق و15 طنا من الزيت إضافة للألبسة ومياه شرب.

وأشار إلى أن الشاحنات وصلت مدينة "يايلاداغي" بولاية هطاي جنوبي تركيا تمهيدا لإرسالها لريف مدينة إدلب السورية.

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وأضاف أن المساعدات الإنسانية الموجودة في الشاحنات، ستوزّع على المحتاجين في إدلب وريفها المقيمين في الخيام.

ومساء الثلاثاء، استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو"في مجلس الأمن، ضد تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية عبر تركيا، إلى نحو 3 ملايين شخص في سوريا.

وفي 10 يوليو/ الجاري، ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.