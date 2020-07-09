مستوطنون يعطبون إطارات مركبات فلسطينية شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أعطب مستوطنون إسرائيليون، الخميس، إطارات 12 مركبة فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة (حكومي)، لوكالة الخليج 365، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة اللُبّن الشرقية بمحافظة نابلس فجرا، وأعطبوا إطارات 12 مركبة.
وأوضح، أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية باللغة العبرية، على منازل فلسطينية بالبلدة.
وعادة ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات الإسرائيليين الذين يقطنون عشرات المستوطنات في الضفة الغربية.
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