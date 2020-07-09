مسؤول ليبي: إزاحة الستار عن جرائم حفتر البشعة قريبا

وليد عبد الله/ الخليج 365

قال مسؤول ليبي بارز، الخميس، إنه سيتم إزاحة الستار قريبا عن "جرائم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر البشعة" في بلاده.

جاء ذلك في تغريدة لعضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر، عبر حسابه على تويتر، عقب يومين على إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بجرائم حفتر.

وأوضح الشاطر: "أسابيع وسترفع الستارة عن حجم الجرائم البشعة التي ارتكبتها عناصر حفترالإرهابية ضد الليبيين".

وتابع: "سيعلم الكل بتوثيق و شهادة فريقي الجنائية الدولية وحقوق الإنسان".

وأضاف متسائلًا: "فهل ستواصل الدول المشاركة في العدوان على إشراكه (في إشارة لحفتر) في الحل والمفاوضات؟ سيكون حينها مطلوبًا للعدالة".

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والثلاثاء، وافقت المحكمة الجنائية الدولية، على إرسال فريق للتحقيق بجرائم مليشيا حفتر في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وجنوبي العاصمة.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة، في بيان، مقتل وجُرح 138 شخصا في غضون شهرين، جراء ألغام زرعتها ميليشيا موالية لحفتر في ليبيا.

وإلى جانب الألغام، تم اكتشاف مقابر جماعية تضم جثامين أكثر من مئتي شخص في المناطق التي فرت منها مليشيا حفتر، في ترهونة وجنوب طرابلس.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.