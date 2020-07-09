شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة تحذر: لن نتغلب على كورونا في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس من "انقسامات" الأسرة الدولية التي تساهم في استمرار تفشي وباء كوفيد-19، بعد يومين على إعلان الولايات المتحدة رسميا انسحابها من المنظمة.



وقال غيبريسوس متحدثا إلى دبلوماسيي الدول الأعضاء "لن نتمكن من التغلب على الجائحة إن كنا منقسمين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة تحذر: لن نتغلب على كورونا في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.