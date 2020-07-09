"نظام فارس"... تطبيق لاستعلام سلم رواتب المعلمين والعلاوة السنوية في السعودية

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وتتيح وزارة التعليم اليوم لكافة شاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال شاشة استعلام على نظام "فارس"، إذ توضح الحالة الوظيفية لشاغل الوظيفة التعليمية قبل وبعد نفاذ اللائحة للرتبة المهنية، والراتب الأساسي، وصافي الراتب، كما يوجد في النظام رابط يستطيع شاغلو الوظائف التعليمية من خلاله التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.
ووفقا لنصوص لائحة الوظائف التعليمية، تم نقل من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة " معلم- مساعد معلم"، وعددهم (61.020)، ونُقل من يشغل المستويين الرابع والخامس إلى رتبة " معلم ممارس" وعددهم 435.219، كذلك تم نقل من يمارس مهمات مشرف تربوي.
وحصل شاغلى المستوى الخامس والرابع على رتبة " معلم متقدم" وعددهم 17.382، كما تم نقل من يشغل المستوى السادس ممن حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 1441/4/19 أو كان معيناً على هذا المستوى إلى رتبة "معلم متقدم" وعددهم 11.489.
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