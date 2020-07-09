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وأكد الموقع العبري أن الحديث يدور عن مناورة عسكرية ضخمة كان سيستدعي الجيش في إطارها 10 آلاف من الجنود والضباط الاحتياط، كما كان سيشارك فيها آلاف الجنود النظاميين أيضا.
وأوضح أن المناورة كان من المفترض أن تحاكي سيناريو قدرة الجيش الإسرائيلي على الانتقال من حالة الروتين والهدوء إلى الطوارئ والحرب المتعددة الجبهات، في ظل الدروس المستفادة من الأوامر القتالية والخطط العملياتية وخطة عمل الجيش لعام 2019.
وأشار الموقع الإخباري العبري إلى أن هناك أزمة ميزانية تعاني منها إسرائيل، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا، خاصة وأنه يتم تجنيد عدد كبير من الجنود لمواجهة انتشار الفيروس في البلاد، منوها إلى أن تلك المناورة كانت ستكلف عشرات ملايين الشواكل.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تكشف الأسباب الحقيقية وراء إلغاء مناورة عسكرية ضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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