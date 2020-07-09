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ووفقاً للمصدر، فإن "الشحنة هي التاسعة خلال شهر ونيف، حيث استقبل مطار صنعاء الدولي منذ 29 أيار/مايو الماضي، أكثر من 125 طناً من المساعدات الطبية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد".
وللتذكير، يبلغ إجمالي الإصابات المعلنة بالفيروس التاجي في مناطق سيطرة كل من الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، 1301 حالة بينها 349 وفاة و593 حالة شفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تبلغ 18 طنا... شحنة مساعدات أممية تصل إلى اليمن لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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