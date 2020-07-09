الكويت تكشف حقيقة حصول النائب "البنغالي" على جنسيتها

ونشرت الوزارة بيانا توضيحا، صباح اليوم الخميس، نفت من خلاله حصول النائب البنغالي على جنسيتها، وذلك ردا على مطالب نشطاء في الكويت بضرورة توضيح ما تردد عبر وسائل إعلام بنغالية، بشأن توجه البرلمان البنغالي لإلغاء عضوية النائب المتهم في حال ثبت حصوله على الجنسية الكويتية.
يشار إلى أن النائب محمد شهيد إسلام، محتجز في الكويت منذ شهر، بتهمة تجارة الإقامات وغسيل أموال ودفع رشاوى.
وأفادت الداخلية الكويتية بأن النائب شهيد إسلام مقيم في الكويت وفق قانون إقامة الأجانب، وتمت إحالته للنيابة العامة كمتهم في عدة قضايا.
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