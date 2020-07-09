شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات»: 4 خطوات للتأكد من تسجيل بيانات منشأتك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعاالحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع “تويتر” أصحاب الأعمال إلى ضرورة التأكد من بيانات المنشأة مع ما هو مسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشار حساب المؤسسة، اليوم الخميس، إلى وجود 4 خطوات ليتأكد صاحب المنشأة، وهي: الدخول بداية على حساب المنشأة في التأمينات أون لاين، والدخول على خدمة ربط المنشآت في التأمينات بالمنشأة فيوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدها يقوم صاحب المنشأة من التحقق من مطابقة بيانات منشأته المسجلة لدى التأمينات مع ماهو مسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأخيرًا الضغط على حفظ بعد الانتهاء من التحقق من صحة الربط.