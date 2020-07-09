"الحركة لم ترد"... إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لحماس

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل قدمت مقترحا جديدا لحماس، نقله مصدر ثالث أو وسيط، وهو ما كشف عنه مصدر إسرائيلي بارز، إلا أن الحركة لم ترد بعد عليه.

وأوردت الصحيفة أن الاتصالات بين الطرفين، الإسرائيلي والحمساوي، استمرت خلال الأشهر الأخيرة بوتيرة منخفضة، حيث تطالب إسرائيل بإعادة رفات الجنديين هدار غولدين، وأورون شاؤول، وإعادة المواطنين المحتجزين لدى حماس هشام السيد (من أصل عربي) وإفراهام منغيستو (من أصل إثيوبي).

واشترطت حركة حماس لإتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، الإفراج عن عشرات السجناء الفلسطينيين الذين تمت إعادة حبسهم بعدما أفرج عنهم في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، في العام 2011.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد أكد في الأسبوع الماضين ضرورة التوصل إلى اتفاق مع حماس، لإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين من قطاع غزة.