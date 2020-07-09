أندرويد يوفر طريقة لتثبيت شاشة الهاتف دون برامج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كثيرا ما يعطي الآباء هواتفهم الذكية لأطفالهم لتشغيل بعض الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو، لكن ذلك قد يؤدي إلى عبثهم في وظائف مهمة على الهاتف.



ولكي يتحقق الآباء من عدم عبث الأبناء بهواتفهم الذكية وتشغيل تطبيقات أخرى، فإنه يمكن لأصحاب هواتف أندرويد الاستفادة من وظيفة "تثبيت الشاشة" (Screen pinning).

ويمكن للمستخدم تفعيل هذه الوظيفة في قائمة الإعدادات عبر المسار (Security/Advanced/Screen pinning).

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وتبعا لموديل الهاتف الذكي فإنه يمكن ضبط أن يتم قفل الجهاز مباشرة أو طلب إدخال رقم PIN عندما يرغب المستخدم في إلغاء تثبيت الشاشة.

وعند الرغبة في تثبيت أحد التطبيقات يتعين على المستخدم تشغيل هذا التطبيق، وبعد ذلك يتم فتح العرض العام لآخر التطبيقات، التي كانت مفتوحة من خلال النقر على السطح المعني في شريط الزر الرئيسي.

وعلى الحافة العلوية اليمنى للصورة المصغرة من التطبيق يظهر زر صغير لتشغيل وظيفة تثبيت التطبيق أو فتح قائمة صغيرة يوجد بها وظيفة تثبيت التطبيق.

ويمكن للمستخدم في معظم الحالات إلغاء التطبيق المثبت من خلال الضغط المتزامن على زر "الرجوع" وزر "العرض العام".

وتبعا لموديل الهاتف الذكي فإنه يتم قفل الجهاز مباشرة أو إدخال رقم PIN من أجل إلغاء تثبيت التطبيق.