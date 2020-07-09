في ظل ظروف البلاد الصعبة... موكب سياسي عربي يثير الغضب... فيديو

ويظهر في مقطع الفيديو احتشاد العشرات من سيارات المواطنين عند محيط (التباريس -الرينغ).

وتسبب الموقف في حالة من الغضب حيث وصف الكثيرون الموقف بأنه "تصرف غير لائق"، وتحديدا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

ومع فقدان الليرة اللبنانية ما يقرب من 80 في المئة من قيمتها، وقعت العديد من العائلات ضحية الفقر، خاصة أن الدولة المثقلة بالديون لا تقدم لهم مساعدات تذكر.

ويعتمد لبنان بشكل كبير على البضائع المستوردة التي ارتفعت أسعارها، كما رفعت الحكومة أيضا أسعار الخبز المدعوم ما أثار احتجاجات هذا الشهر.

ووجد تقرير برنامج الغذاء العالمي في يونيو/حزيران أن 50% من اللبنانيين يتخوفون من أنهم لن يجدوا ما يكفيهم من الطعام.