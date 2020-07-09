عمان تخلد ذكرى السلطان قابوس بهذه الطريقة... صورة

ومن المنتظر أن يتم بدء تداول العملة في الشهر الجاري احتفالا بمرور 50 عاما على انطلاق نهضة سلطنة عمان الحديثة.
وأوضح مسؤولون أن الخطوة تأتي "تخليدا لذكرى مؤسس السلطنة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ووفاء له لما تحقق على يديه من منجزات عظيمة وضعت السلطنة بشكل بارز على خارطة العالم".
وسيطرح البنك إصداره السادس من العملات الورقية النقدية الجديدة لجميع فئات النقد الأخرى للتداول في السلطنة خلال الربع الأخير من عام 2020.
وتشمل العملات الجديدة فئات 20 ريالا و10 ريالات و 5 ريالات وريال واحد ونصف ريال و100 بيسة.
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