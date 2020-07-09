التحالف العربي يعلن سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمينة

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس صاروخا بالستيا من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي "الشبكة" في مدينة مأرب"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار العقيد المالكي إلى "استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء والذي يأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

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وكانت وسائل إعلام إيرانية، نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع، أمس الأربعاء، قوله إن "الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بعث رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يطلب فيها مناقشة خطة السلام اليمنية".

وأضاف المصدر أن "نجاد دخل في حوار مع قادة الجانبين في حرب اليمن، وأن الأمم المتحدة دخلت في حوار وكانت تحاول تشكيل لجنة وساطة مع شخصيات دولية"، مؤكدا أن "الرئيس الإيراني السابق يحاول تشكيل وفد قريبا وسينشر التفاصيل"، لافتا إلى أن "جهود أحمدي نجاد تتمثل في لعب دور وساطة في خطة السلام اليمنية".