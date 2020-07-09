وبحسب قناة "العربية" توفيت نجود بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها، حيث خدمت المدينة المنورة أكثر من 18 عاما. © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH ودشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشفى، بحضور وزير الصحة توفيق الربيعة. ويحتوي المستشفى على 20 سريرا للعناية المركزة والحالات الحرجة، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا. وقال وزير الصحة توفيق الربيعة إنه تم تسمية المستشفى باسم "مركز نجود الطبي"، تقديرا لجهود الممرضة الراحلة نجود الخيبري في خدمة المرضى وعرفانا لجهود الممارسين الصحيين. وتم إنشاء المستشفى على مساحة تقارب 15000 متر مربع، وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية ووفق أعلى مستويات البنية التحتية والخدمات المساندة من أنظمة ومعدات كهربائية وميكانيكية.

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كانت هذه تفاصيل خبر ماتت بسبب كورونا... السعودية تكرم ممرضة راحلة بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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