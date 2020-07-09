التحالف العربي: الحوثيون استهدفوا مأرب اليمنية بصاروخ باليستي

اليمن/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا على حي سكني في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إن "المليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، أطلقت مساء الأربعاء، صاروخا بالستيا من الداخل اليمني، وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي الشركة بمدينة مأرب (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه)"، حسب الوكالة السعودية الرسمية للأنباء، في وقت متأخر من الأربعاء.

ولم يذكر المالكي إن كان القصف أسفر أم لا عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

واعتبر أن إطلاق الصاروخ "تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء، ويأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن (يقصد السعودية)"، في "انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

Advertisements

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وشدد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

ولم يصدر تعقيب من الحوثيين بشأن ما أعلنه التحالف عن إطلاق الصاروخ.

وخلفت الحرب المستمرة في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.