شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على آخر استعدادات وزارة الحج لاستقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تضع وزارة الحج والعمرة اللمسات الأخيرة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين، حيث يأتي موسم حج هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكملت الوزارة ترتيب وصيانة الطرق والمخيمات بالمشاعر المقدسة مع وجود عدد من الجهات الحكومية والخدمية لتجهيز مواقعها، كما تم تخصيص فرق بيطرية بالمنافذ للتأكد من سلامة المواشي لذبح الهدى، وفقاً لـ” عكاظ”-.

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وهيأت “الوزارة” كافة الممرات والطرق المؤدية إلى الجمرات ومزدلفة وعرفات لاستقبال الحجاج، إذ وضعت الجهات المعنية أنجح خطط الخدمة والاستعداد لإقامة نقاط الفرز والتفتيش على مداخل العاصمة المقدسة لمنع دخول غير حملة التصاريح اعتبارا من 28 ذي القعدة.

وفي المدينة المنورة أنهت وزارة المالية جزءا كبيرا من الأعمال النهائية للساحات الغربية من المسجد النبوي الشريف وينتظر أن يتم تسليمها خلال الفترة القادمة.

وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع تهيئة وتبليط الساحات أكثر من 90% على مساحة تقدر بنحو 95.000م2، كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة للساحات، ويجري العمل حاليا على ربط الأنظمة الإلكترونية والصوتيات بالمسجد النبوي لاستكمال جميع الأعمال الخاصة بالتوسعة التي تستوعب بالساحات الغربية أكثر من 80 ألف مصل.