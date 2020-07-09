شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الخثلان» يوجه رسالة لمن لا يصلون الجماعة في المساجد خشية الإصابة بـ«كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان: إن عدم الحرص على أداء صلاة الجماعة في المسجد بحجة الخوف من فيروس كورونا، في حين خروج المرء من منزله للأمور الدنيوية عذر غير مقبول.
واستنكر الشيخ الخثلان في مقطع فيديو خروج بعض الأشخاص من المنزل لأمور دنياهم مثل الممشى أو الأسواق وغيرها، في حين إذا دُعوا لصلاة الجماعة في المسجد، يخشون على أنفسهم بحجة الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك عذر غير مقبول.
وتساءل قائلاً: “إذا كنت تخشى على نفسك من كورونا فلماذا تخرج إلى أمور دنياك.. ولماذا تأتي المخاوف عند المساجد فقط”.
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