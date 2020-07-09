النائب العام الكويتي يأمر بضبط نجل رئيس الوزراء السابق

الكويت/الخليج 365

أصدر مكتب النائب العام في الكويت، أمر ضبط و إحضارالشيخ صباح نجل رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح؛ لتخلفه عن المثول أمام النيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الصندوق الماليزي".

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية (خاصة) بعدد الخميس، تسلّمت النيابة في وقت سابق ردود وتقارير وتحريات رجال المباحث ووحدة التحريات في البنك المركزي التي سبق أن طلبتها في القضية.

ويواجه نجل رئيس الوزراء السابق اتهامات "تورطه بجرائم غسيل أموال واستغلال نفوذ واعتداء على المال العام عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر".

وسبق أن قدمت عدة بلاغات إلى وحدة التحريات المالية خلال الأعوام الثلاثة السابقة ضده لتضخم حسابه بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار .

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وكانت النيابة العامة أصدرت في يونيو/حزيران الماضي، أمراً بتجميد أموال المتهم الرئيسي الشيخ صباح في القضية ذاتها وشريكه رجل الأعمال الكويتي حمد الوزان وأموال أبنائهما القصّر وزوجة كل منهما، مع منعهما من السفر.

وجاء ذلك عقب تحقيقاتها في تورط أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في قضية غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي لصالح رجل الأعمال الصيني الماليزي جو لو، ورئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، والذي يحاكم بتهم فساد في ماليزيا.

وكان الشيخ صباح جابر المبارك نفى، فى بيان له في 30 مايو/أيار الماضي الاتهامات وأعلن استعداده للمثول أمام الجهات القضائية في الوقت الذي تقدره لابداء أقوالي وتقديم مستنداتي الرسمية والموثقة لاعانتها في مهمتها للوصول الى الحقيقة المجردة.

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