تونس تدعو بلجيكا إلى مراجعة قرارها تمديد غلق الحدود معها

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

طلب وزير السياحة التونسي، محمد علي التومي، الأربعاء، من بلجيكا مرجعة قرارها بتمديد غلق الحدود معها.

جاء ذلك بحسب بيان للوزارة، عقب استقبال، التومسي، سفير بلجيكا بتونس، "كريستوف دي باسومبيير"، بمقر وزارته.

وبحسب البيان، دعا التومي "الجانب البلجيكي إلى النظر في مراجعة القرار الأخير المتعلق في تمديد آجال إغلاق الحدود مع عدد من الدول ومن بينها تونس".

وأكد أن "تونس تعدّ حاليا بلدا آمنا صحيا ومن البلدان القلائل الذين نجحوا في احتواء وباء كورونا".

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من جانبه، أكد سفير بلجيكا، أنه سيعمل على تجديد طلبه لسلطات بلاده بمراجعة القرار.

وتعتبر تونس من البلدان التي نجحت في مواجهة فيروس كورونا، حسب تصريحات رسمية لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ شهر مايو/آيار الماضي وفتحت حدودها في الـ 27 من يونيو/ حزيران الماضي.

ووفق تقارير صحفية، قرر الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع تموز/يوليو الجاري رفع قيود السفر إلى 15 دولة خارج الاتحاد، ومن بينها تونس، غير أن بلجيكا تجاهلت هذا القرار ومددت الإغلاق مع عدد من الدول من بينها تونس‎.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، في بيان تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعهم من الوافدين من خارج البلاد.

وبحسب البيان، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ ألف و221 حالة توفيت منها 50، فيما تعافت ألف و50 حالة.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.