زيادة طاقة مراكز الفحص في أبوظبي والعين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل



كشفت الدكتورة نورة الغيثي المديرة التنفيذية للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عن زيادة الطاقة الاستيعابية في مراكز الفحص من المركبة في أبوظبي والعين، لتستقبل 15 ألف مراجع يومياً، على مستوى جميع المراكز البالغ عددها 10 مراكز، ويستقبل كل مركز على حدة 1500 مراجع يومياً، إضافة إلى زيادة أيام وساعات العمل في مراكز المسح في الإمارات الشمالية.

وقالت إنه تماشياً مع إعلان حكومة دولة الإمارات، عزم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع كافة المؤسسات الصحية في الدولة، إجراء مليوني فحص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى الدولة، فإنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على إجراء الفحص في مراكز المسح لفئات جديدة تشمل «الدوائر والجهات المحلية والاتحادية في الإمارة، ودوائر النقل المحلية، إضافة إلى سائقي الباصات وسيارات الأجرة، والعاملين في الفنادق والمراكز التجارية والمطاعم».

وأوضحت أن أهم الفئات التي يمكن أن يركز عليها الفحص خلال الفترة المقبلة، هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بانتقال العدوى إليها وتشمل: «كبار السن من المواطنين والمقيمين (فوق 50 عاماً)، ومن يعاني أمراضاً مزمنة، والحوامل، وأصحاب الهمم.

وحول الآليات التي تم الاعتماد عليها في تنفيذ هذا النوع من الفحوص المخبرية، قالت المديرة التنفيذية للعمليات في «الخدمات العلاجية» الخارجية، إن الفحص المعتمد للكشف عن فيروس «كوفيد 19» هو فحص ال PCR، الذي يعد الأكثر دقة. وفي سياق آخر، عززت الشركة طاقتها الاستيعابية طوال فترة جائحة فيروس كورونا، بإضافة ما يقارب 11 ألف سرير جديد في كافة المرافق التابعة لها، وفي المستشفيات الميدانية والمخيمات ومرافق الحجر الصحي والمرافق الخاصة.