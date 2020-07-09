شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات للحصول على «بطاقة متقاعد» إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، مساء أمس الأربعاء، عن خطوات الحصول على بطاقة متقاعد من خلال الخدمات الإلكترونية.
جاء ذلك في رد من المؤسسة، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء على مواطن وجه سؤالا قال فيه: “كيف أحصل على بطاقة متقاعد من خلال الخدمات الكترونية؟”.
وقالت مؤسسة التقاعد “إنه يمكن الاستفادة من بطاقة المتقاعد الإلكترونية من خلال الخطوات التالية”:
– تسجيل الدخول إلى تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد.
– اختيار “البيانات”.
– ثم عرض بطاقة متقاعد.
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