مسؤولون: المكتب يعزز الولاء والانتماء للوطن والقيادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكد عدد من المسؤولين، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بإنشاء مكتب «فخر الوطن» ‏برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقدير كبير يعزز الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

وقال الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن المرسوم الأميري لصاحب السمو رئيس الدولة،، بإنشاء مكتب «فخر الوطن» جاء بمثابة برقية تخلد حرص الإمارات على الاعتراف بجهود المخلصين ودورهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتقديم سبل الرعاية للمجتمع الإماراتي بكافة طوائفه دون تمييز.

وأكد أن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يعزز في أبنائنا قيم الولاء للوطن ويبعث في نفوس كل من يقيم على أرض الإمارات بذل جهده لتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.

وأكد الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، أن إنشاء صاحب السمو رئيس الدولة مكتب «فخر الوطن» بمثابة رسالة عرفان من قائد الوطن إلى أبطال خط الدفاع الأول الذين لعبوا دور البطولة في معركة التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المكتب اكتسب أهمية كبرى، بعد أن أوكلت إلى صاحب السمو ولي عهد أبوظبي مهمة رئاسته، ولا يخفى على أحد أن سموه منذ بداية الجائحة كان حاضراً لمتابعة كل صغيرة وكبيرة وشد أزر أبطال خط الدفاع الأول.

وقال إن المكتب يؤكد سياسة دولة الإمارات التي تكافئ المجتهدين دائماً، وتعلي من شأن من يعمل على أمنها واستقرارها وسلامة مجتمعها.

وقالت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة: إن إنشاء المكتب يدل على أن حجم التقدير أصبح كبيراً وعلى مستوى عالٍ، ويعد تثميناً كبيراً للقيادة لدور المواطنين والمقيمين على أرض الوطن في الخطوط الأولى في الأزمات والكوارث للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، لافتة إلى أنه دائماً ما يأتي تقدير القيادة فوق توقعات الجميع.