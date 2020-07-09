محمـد بـن راشـد: دبـي تفعـل ما تقـول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات تدعمها مشاريع نوعية وبنية تحتية تُصنّف بين الأعلى كفاءة واعتمادية على مستوى العالم تم تطويرها بعقول إماراتية وخبرات عالمية وفق أفضل المعايير والمواصفات، وبما يتوافق مع المستهدفات الرامية إلى منح كل من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء سواء المواطن أو المُقيم، ولكل من يحلّ على دولتنا ضيفاً مُكرماً، أفضل نوعيات الحياة وأرقى مستوى من الخدمات التي تضمن للجميع الرفاه والراحة والسعادة على المديين القريب والبعيد.

وأضاف سموه: «العالم اليوم مُقبل على مرحلة جديدة ربما لم يستعد لها البعض.. لكن استراتيجيتنا قائمة على حسن الاستعداد للمستقبل بتخطيط مُحكم يضع في الحسبان كافة الاحتمالات، ولدينا رصيد من الخطط والعقول والكفاءات ما يعيننا على اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية على مستوى العالم... فنحن نمتلك القدرة والخبرة للتعامل مع كل المتغيرات لمواصلة العمل وتفادي المعوقات واكتشاف الفرص وتعظيم النتائج وصولاً إلى الغد المأمول».

جاء ذلك خلال تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي، الذي يمتد من محطة «جبل علي» على الخط الأحمر إلى محطة «إكسبو 2020»، بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات، بتكلفة بلغت 11 مليار درهم، وسيتم افتتاح المسار للجمهور في شهر سبتمبر المقبل.



وغرد سموه على تويتر: «أعلنا قبل 47 شهراً عن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم.. واليوم ندشن مشروعنا.. 50 قطاراً.. 7 محطات.. 125 ألف راكب يومياً.. 12 ألف مهندس وفني و 80 مليون ساعة عمل لننجز عملنا في وقته كما وعدنا.. نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول.. هذه دبي».

كان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله إلى محطة «جبل علي» لمترو دبي، مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حيث شاهد سموه ومرافقوه فيلماً عن مشروع مسار 2020، الذي يأتي تنفيذه في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق النمو المستدام في إمارة دبي، وتطوير بنى تحتية وخدمية عالمية المستوى تلبي متطلبات النمو المستمر لمدينة المستقبل، وتحقق توجهات دولة الإمارات للاستعداد للخمسين سنة المقبلة، كما يأتي المشروع تنفيذاً للخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتوفير أنظمة نقل جماعي تشمل خطوطاً للمترو والترام، وأخرى للحافلات والنقل البحري، وتحقيق التكامل بين مختلف أنظمة المواصلات.

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وسلّط الفيلم الضوء على المناطق التي يخدمها مسار 2020، وتقدر كثافتها السكانية بأكثر من 270 ألف نسمة، وتضم مناطق الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للجولف، ومجمع دبي للاستثمار، إلى جانب موقع معرض إكسبو 2020.

ويبلغ طول المسار 15 كيلومتراً، منها 11.8 كم فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم سبع محطات، منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة أيقونية في موقع إكسبو 2020، وثلاث محطات علوية ومحطتان نفقيتان، ويوفر مسار 2020 تنقلاً آمناً وسهلاً لزوار معرض إكسبو ومناطق عدة في دبي على حد سواء، وسيكون شرياناً حيوياً واستراتيجياً يصل مختلف مناطق دبي بمطار آل مكتوم الدولي في المستقبل، ليبقى شاهداً على مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ دبي، ورمزاً للاستدامة والتقدم والابتكار للأجيال الحالية والمستقبلية.