30 منظمة تونسية تؤيد «اتحاد الشغل» ضد إرهاب «الإخوان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت 30 منظمة تونسية وشخصيات عامة، أمس الأربعاء، عن مساندتها للاتحاد العام للشغل «أكبر منظمة نقابية» بعد تعرضه إلى حملة تحريض إخوانية تقودها أذرع حركة النهضة «ائتلاف الكرامة»، فيما قضت محكمة تونسية، أمس، بسجن رجل الأعمال صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، بالسجن 15 عاماً على خلفية تهم فساد،في حين أعلنت وزارة الدفاع، عن تصديها لمحاولة اختراق بالمنطقة الحدودية العازلة مع ليبيا.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن التهديدات التي طالت أكبر منظمة نقابية في تونس وصلت حد الدعوات العامة بتصفية الأمين العام نور الدين الطبوبي.

وأضافت أن «ما يحدث اليوم في تونس ليس إلا تواصلا للمحاولات اليائسة منذ 2011 لضرب المنظمات النقابية، التي تمثل خط الدفاع الأخير للدولة المدنية».

وأشارت إلى «الشروع في الإعداد لتحرك شامل ضد العنف السياسي».

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة «منظمة رجال الأعمال»، والنقابة التونسية للصحفيين، واتحاد المرأة التونسية «مستقل»، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

كما انضمت إلى هذا البيان العديد من الأحزاب والكتل البرلمانية على غرار كتلة الإصلاح «15مقعدا»، والكتلة الوطنية «10مقاعد»، وكتلة تحيا تونس «14مقعداً» وحركة الشعب القومية «18مقعداً»، إضافة إلى شخصيات أكاديمية مستقلة على غرار المفكرة ألفة يوسف، والفيلسوف يوسف الصديق.

إلى ذلك، قضت محكمة تونسية، أمس، بسجن رجل الأعمال صخر الماطري، الصهر السابق للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، بالسجن 15 عاماً، في قضية تتعلق بفساد مالي وتجاوزات إدارية بخصوص شركة تملّكها سنة 2008 وتقع في جهة البحيرة شمال العاصمة.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع التونسية،أمس، عن تصديها لمحاولة اختراق بالمنطقة الحدودية العازلة مع ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وحداتها العسكرية تولت إطلاق أعيرة تحذيرية لإجبار سيارات رباعية الدفع قادمة من ليبيا من التوغل داخل المنطقة الحدودية العازلة على مستوى الستار الترابي «وهي منطقة عسكرية».

وأوضحت الوزارة أن تشكيلاتها العسكرية العاملة بمنطقة «رمادة» محافظة تطاوين «قامت باستهداف السيارات الليبية من خلال رميها بالرصاص إلا أنها لاذت بالفرار».

وأشارت إلى أن المحكمة العسكرية في تونس ستجري تحقيقاً؛ لمعرفة ملابسات توغل السيارات الليبية في المناطق الحدودية.

وأكدت أنّ الجيش الوطني سيبقى جاهزاً بكل الوسائل القانونية المتاحة للتصدّي لكلّ محاولات المسّ بسلامة تراب تونس وأمنها القومي عبر التّصدي للأعمال غير المشروعة كالتهريب والأنشطة الإرهابيّة والجريمة المنظمة. (وكالات)