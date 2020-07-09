شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة»..خفض فواتير الاستهلاك والإيجارات والرسوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: عدنان عكاشة، وعدنان نجم، وحمدي سعد



تشكيل وزاري جديد رأى النور، حاملاً معه طموحات جديدة، لمسيرة عمل أكثر تكاملاً، تواكب المتغيرات وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية، سعياً لإسعاد الموطنين، عبر خدمات وزارية يتساءل بعضهم إن كانت قد وصلت إلى ذروة العطاء، أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.

الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟

”الخليج 365” تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.

في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.

ارتبطت وزارة الطاقة لفترة طويلة بالصناعة في دولة الإمارات، إلا أن التعديل الحكومي الأخير الذي أجري، الأحد 5 يونيو، أعاد هيكلة الحكومة بأكملها، فدمج وزارة الطاقة بالبنية التحتية، وفصلها عن وزارة الصناعة، التي ألحقت بها التكنولوجيا المتقدمة وأصبحت وزارة مستقلة، مثلما أصبحت الطاقة والبنية التحتية وزارة مستقلة.

ورغم هذا الدمج بين «الطاقة» و«البنية التحتية» فإن المطالب التي ينشدها المواطنون ما زالت قائمة ضمن الملف الذي تقوم عليه، والخدمات التي تقدمها، ما يشرع مطالبهم، وملاحظاتهم، علماً بأن ”الخليج 365” استعرضت في حلقة سابقة مطالب المواطنين من وزارة البنية التحتية، وشكّل وزيرها آنذاك عبدالله بلحيف النعيمي، قبل أن يصبح وزيراً للتغير المناخي والبيئة، لجنة لدراسة هذه المطالب.

وأكدت فعاليات اقتصادية أهمية أن تضطلع وزارة الطاقة بدور أكبر في دعم المصانع الإماراتية المحلية، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات والمميزات أمام المستثمرين، وتعزز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، ودعم الصناعات الوطنية.

وطالب ممثلو شركات صناعية عبر ”الخليج 365”، بتسريع الإجراءات الداعمة للقطاع لضمان استدامته، المساهم في دعم مئات القطاعات الاستثمارية، وسوق الوظائف، إضافة إلى تأمين السلع الاستراتيجية للسوق المحلي.

وأكدوا ضرورة تسريع تنفيذ حزم الدعم، لاسيما الحزم التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي، مؤخراً.



برنامج دعم الشركات



قال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»، إن القطاع الصناعي المتمثل في الشركات الوطنية المنتجة، يؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات تحفز القطاع الصناعي في الإمارات، خاصة بعد إلقاء جائحة «كورونا» بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي.

ودعا إلى تقديم برنامج اقتصاد وطني لدعم الشركات الصناعية الوطنية، يتمثل في قروض ومعونات لإنقاذها من الانهيار، خاصة الشركات التي لها دور محوري في بناء القطاع الصناعي في الدولة.



دعم المصنع المحلي



طالب عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركات «عيسى الغرير للاستثمار»: بضرورة دعم القطاع الصناعي لم يحصل على الدعم الكافي لحد الآن، في ظل أزمة كورونا كما لا تزال أسعار إيجارات الأراضي الصناعية والطاقة والرسوم على معدلاتها المرتفعة.

وأوضح أن الأراضي الصناعية وأسعار الطاقة كانت أقل بمعدلات كبيرة من الآن، ما ساهم في قيام صناعات وطنية تصدرها الدولة إلى العالم حالياً.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في ارتفاع التكاليف التشغيلية للصناعة حتى خروج المنتج النهائي.



العمالة والتسويق



قال سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: هناك كثير من النقاط التي تدعم القطاع الصناعي من الجهات المعنية، منها توحيد التراخيص، والاطلاع على الوضع الصناعي، بحيث لا توجد عشوائية في إصدار التراخيص.

وأضاف: من المهم وجود مظلة، أو جهة واحدة لإصدار التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي تطلع على التشريعات والإجراءات المتعلقة بها من خلال الاطلاع على الشركات والقطاع الصناعي.



الطاقة والمحروقات



طالب ناصر المرزوقي، مدير عام شركة ريم الإمارات للألمنيوم: بتضافر الجهود خلال المرحلة المقبلة بين القطاعين الحكومي، والخاص، للنهوض بالصناعة في أسرع وقت لاستعادة عافيتها، حيث إن دعم أسعار الطاقة والمحروقات سيكون له دور كبير في خفض الأعباء عن القطاع الصناعي.وقال: إن مرحلة ما بعد الجائحة في غاية الأهمية ويجب التخطيط لها من الآن.

الشركات المحلية



أكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي بدوكاب للكابلات أهمية تشجيع المشاريع في قطاع الطاقة للاعتماد على الشركات المحلية التي نشأت ونمت لتلبية احتياجاتها واستكمال مراحل تشييدها وتشغيلها، لاسيما الشركات الصناعية التي كانت، ولا تزال أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني، وقد برزت أهمية منهجية العمل هذه في التزام «أدنوك» ببرنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة.قال: حرصت القيادة على تقديم سبل الدعم الممكنة للشركات المحلية، ونشر الطاقة الإيجابية في قطاع الأعمال، لتمكين الشركات من تجاوز تداعيات «كوفيد-19»



تنويع الصناعة الوطنية



تقول ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: هناك حاجة ماسة لدعم وتشجيع، وتطوير الصناعة المحلية بشكل اكبر، لاسيما الصناعات الحيوية، مثل الصناعات الصحية، والغذائية، والتكنولوجية، ولابد من الاهتمام بوضع خطط مستقبلية متطوره لتحفيز الصناعة الوطنية وتنويعها وإعادة التفكير بشكل جدي في الأولويات الصناعية.

وأضافت: من المهم اقتراح الحلول للقطاع الصناعي من الجوانب المالية، والتشغيلية، واللوجستية، والمساهمة في خفض تكلفة الأعمال، لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغذاء والدواء.



الحد من الاستيراد

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قال الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة شركة الشموخ لخدمات النفط: علمتنا الأزمة الراهنة كثيراً من الأمور، خاصة لدى صناع القرار والباحثين الاستراتيجيين المهتمين بشأن الطاقة والصناعة بالدولة.

وأضاف: يقع على عاتق الوزارة عبء كبير للنهوض بالصناعة المحلية، خاصة ما يتعلق بالصناعات الغذائية والدوائية، حيث عليها مد يد العون والدعم للعاملين في المجال الصناعي للنهوض بالصناعة الوطنية، وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي.



الخدمات والتسهيلات



طالبت الدكتورة هدى المطروشي، عضوة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي بإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة، بخفض التكاليف والعمل المستمر لنكون ضمن المنتجين الأقل كلفة في العالم، مع الاهتمام بجودة المنتج، وثقة المستهلك. وأكدت إن النقلة النوعية التي نفذتها الوزارة على مدى السنوات الماضية، ساهمت بشكل كبير في تعزيز وقدرة الشركات العاملة في قطاعي النفط، والصناعة.



أمان الاستيراد



أكد محمد سعيد الرقباني، مدير شركة «دبي للاستثمار الصناعي»، التابعة ل«دبي للاستثمار»: أن قطاع الإنتاج والتصنيع يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لكونه الأكثر توليداً للوظائف، لاسيما للمواطنين والخريجين الجدد من أبناء الإمارات، الذين باتوا يتمتعون بالخبرة والكفاءة، ولما يتمتع به القطاع من قدرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن القيمة المضافة التي يوفرها لكثير من القطاعات المرافقة.

وأوضح أن القطاع الصناعي يمثل الأمان تجاه الظروف والعوامل المرتبطة بالاستيراد من الخارج، الأمر الذي اتضح بقوة خلال أزمة «كوفيد19» التي ساهمت في توقف حركة التوريد للمواد الأولية الداخلة في عمليات التصنيع، فضلاً عن تباطؤ التصدير خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بقدرات لا تتوافر في العديد من الدول الصناعية الخارجية، وعلى رأسها الطاقة والمواد الخام والأيدي العاملة الماهرة، إضافة إلى القدرات الضخمة المتعلقة باللوجستيات فائقة الكفاءة والتطور.



غياب التنسيق



طالب أحمد باليوحة، رئيس مجلس إدارة مصنع «معكرونة الإمارات» بضرورة توحيد بعض الرسوم في كل الإمارات، منها المتعلقة برسوم الترويج لمنتج معين، كما ينبغي إعادة النظر في رسوم إعادة التصدير إلى بعض الأسواق الخارجية، كما طالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الخارجية المتعلقة بالتصدير.

وأضاف أن اختلاف القرارات واللوائح المنظمة والرسوم وغيرها، تخلق نوعاً من الحيرة لدى المستثمرين في القطاع الصناعي، الذي يحتاج إلى بيئة واضحة ومستقرة، لكونه استثماراً طويل الأمد.



الالتزامات البنكية



قال المهندس خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة «مصانع الفجيرة للبلاستيك»: إن قطاع الصناعة خلال الأزمة شهد تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، لكنه استطاع مواصلة العمل.

وأضاف أن حكومة الإمارات عودتنا على التعرف إلى احتياجات الشركات الوطنية عن كثب، مطالباً بمد فترات سداد التزامات البنكية لعام كامل، وليس لمدة 3 أشهر فقط، كما أعلنت بعض البنوك.



توجه عالمي



طالب حسن الهزيم، الرئيس التنفيذي لشركة «إنتركويل العالمية» البنوك بتمديد الالتزامات المالية على المصنعين ل 6 أشهر على الأقل، حتى تعود حالة الطلب للارتفاع مجدداً، ومن المهم إعادة النظر في أسعار الطاقة والأراضي ورسوم العمالة والتراخيص، بهدف تخفيض العبء عن الصناعات المحلية ودعم تنافسيتها، إضافة إلى النظر في تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة لبعض الوقت.



استثمارات المواطنين



طالب الدكتور محمد عمر بن حيدر، رئيس مجلس إدارة «مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة» بإعادة النظر في الرسوم الحكومية، وتعديل أسعار الطاقة التشجيعية للمنشآت الصناعية، وكذلك التجارية لتكون من ضمن لائحة الحوافز الملموسة.

وأضاف: ومن ضمن الحوافز المهمة كذلك تقليص عدد التراخيص للقطاعات والمنشآت الجديدة، حتى تستطيع الشركات الوطنية القائمة في الوقت الراهن الحصول على حصتها من الأسواق ليحظى المستثمر الإماراتي بفرصة إعادة رأس المال بالأرباح عن عائد الاستثمار من دون التضييق على القطاع الخاص بكثرة المضاربات.

ودعا إلى ضرورة تشجيع المستثمرين الإماراتيين على إعادة تقييم الاستثمار داخل الدولة والاحتفاظ بهامش ربحية مشجع ومناسب.



الكلفة المرتفعة للطاقة



عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة، قال: نمثل شركة وطنية إماراتية، هي من أكبر المصدرين في الدولة، ومن العقبات الرئيسية، التي تعترض هذه الصناعة الإماراتية، الكلفة المرتفعة للطاقة، وندفع أعلى كلفة للطاقة بين دول الجوار، ما يضعف تنافسيتنا، ويحد من قدرتنا على النمو والتوسع، فيما نفتقر إلى الدعم من ناحية أسعار وكلفة الطاقة، مقارنة بالمنافسين في الدول المجاورة، ومنتجاتنا الوطنية تستخدم في أفضل المرافق والمنشآت في الإمارات، والمنطقة، والعالم، وهي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، ما يعكس بعداً وطنياً خالصاً، يستحق الدعم والتعزيز.