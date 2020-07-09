شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الحوار السياسي.. طريق الحل في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه عدد من الدول خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، تحذيرات من «المرتزقة والحشد حول سرت»، منددين ب«التدخل الخارجي» في ليبيا، فيما أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، موقف بلاده الثابت اتجاه الأزمة الليبية، كما دعا إلى أهمية التوصل إلى حل سياسي كمخرج وحيد لتسوية الأزمة، في حين قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن «الصراع الليبي دخل مرحلة خطرة مع وصول التدخل الخارجي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل».وقال قرقاش خلال الاجتماع، إن وقف إطلاق النار والبدء بحوار سياسي هو الطريقة الوحيدة لإنهاء سيطرة الميليشيات على أجزاء كبيرة من الأراضي الليبية.وتابع قرقاش قائلًا: «قلقون للغاية من التهديدات المحدقة بأمن المنطقة نتيجة التدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا»، كما رحب بالمبادرة المصرية وجهود دول الجوار الليبي لاستئناف العملية السياسية من أجل تسوية الأزمة.وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن «الصراع الليبي دخل مرحلة خطرة مع وصول التدخل الخارجي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل».وأعرب جوتيريس عن قلقه الشديد إزاء حشد قوات عسكرية في محيط مدينة سرت، الواقعة بين طرابلس «غرب» وبنغازي «شرق»، والتدخل الخارجي المباشر في انتهاك لحظر الأمم المتحدة للأسلحة.وأكدت مصر أنها لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها من داخل الأراضي الليبية. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته، إن «الصراع الليبي يشكل تهديداً خطراً لاستقرار المنطقة بالكامل».وأضاف أن «موقفنا يدعو دائماً إلى دعم الحوار السياسي في ليبيا، بما يتوافق مع مخرجات عملية برلين، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».ولفت شكري إلى أن «تحقيق الاستقرار في ليبيا مرهون بتشكيل حكومة تحظى بقبول الشعب الليبي، والشرعية من مجلس النواب».وأكد أن «استقرار ليبيا لن يتحقق إلا مع نزع سلاح الميليشيات ومكافحة الإرهابيين، وضمان عدالة توزيع الثروة لمصلحة الشعب الليبي كافة».بدورها أكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن موقف بلادها من الأزمة الليبية لم يتغير، ونريد أن نرى وقفاً فورياً لإطلاق النار، مشددة على أنه «لا مكان للمرتزقة في ليبيا»، معلنة رفض بلادها «محاولة السيطرة على المنشآت النفطية في ليبيا من مرتزقة أجانب»، كما دعت إلى ضرورة تمكين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من استئناف الإنتاج.



معاقبة منتهكي الحظر



إلى ذلك، أكدت ألمانيا، أمس، أنها ستفرض عقوبات مباشرة على أي دولة تخالف قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، إن التدخل الخارجي لا يزال السبب الرئيسي لتفاقم الصراع في ليبيا ويجب أن يتوقف فوراً.



قلق بريطاني



من جانبه، جدد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، تأكيده أن المسار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وأوضح في كلمته خلال الاجتماع، أن بلاده تشعر بقلق إزاء التصعيد الذي تغذيه الأطراف الأجنبية في ليبيا، قائلا: «بعض البلدان واصلت تسليح الأطراف الليبية، انتهاكات حظر السلاح على ليبيا مستمرة، ونحن قلقون من الهجمات على المدنيين في ليبيا».

ورأى كليفرلي ضرورة العمل على معالجة «بيئة الإفلات من العقاب» في ليبيا.



أنقرة تنتهك مقررات برلين

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بدوره، قال وزير مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أمس، في كلمته أمام المجلس، إن ليبيا بدأت تتحول إلى سوريا ثانية.

وطالب ديلاتر بوقف التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، منتقداً تحركات البحرية التركية التي تنقل السلاح إلى طرابلس، واعتبره انتهاكاً صارخاً لمقررات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن.

وتابع ديلاتر: «يجب سحب كل القوات الأجنبية من ليبيا لإنهاء الأعمال العدائية وإعادة إطلاق الحوار السياسي».

وشدد وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، على ضرورة حوار ليبي ليبي تكون مرجعيته قرارات الشرعية الدولية.



تعيين مبعوث جديد



ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، للإسراع بتعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا، مؤكداً دعم بلاده للمبادرة المصرية لحل الأزمة، مشددة على أن حكومة فايز السراج لاترغب في التسوية السياسية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عبر عن أمله في أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة فايز السراج في طرابلس، بالتوقيع على وثيقة لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن لافروف قوله، إن الجيش الليبي مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار.

وعبر لافروف عن أمله في «أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة الوفاق الوطني بالتوقيع أيضاً على الوثيقة».



سحب كافة القوات الأجنبية



وطالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بضرورة السحب الفوري لكافة القوات الأجنبية ووقف جميع الأعمال العدائية.

وقال أبو الغيط خلال كلمته في الجلسة، إن موقف الجامعة حازم وواضح من الأزمة الليبية، بضرورة سحب القوات الأجنبية ومنع تدفق السلاح. موضحاً أن التدخلات الخارجية واستمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، عوامل تفاقم من تعقيد الموقف في هذا البلد العربي.

وأكد أبو الغيط أن المبادرة المصرية أعطت دفعة لخارطة الطريق التي تم التوافق عليها في برلين لتسوية الأزمة الليبية..(وكالات)