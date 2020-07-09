مسبار الأمل 12 مرحلة منذ الإعلان حتى الإطلاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

12 مرحلة يتضمنها الجدول الزمني المعد لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الأولى تمثلت في الإعلان عن إرسال أول مسبار عربي إسلامي للكوكب الأحمر عام 2014، تلاها البدء بوضع التصميم الأولي للمشروع عام 2015، ثم مراجعة التصميم الأولي 2016، ثم مرحلتا التصميم التفصيلي والمراجعة الدقيقة للتصميم 2017، ليدخل بعد ذلك في مرحلة التطوير والتجميع عام 2018، ثم مرحلة الاختبارات التي امتدت طوال عام 2019 حتى وقت قريب.

تعتبر المرحلة الثامنة في الجدول، هي الاستعداد لإطلاق «مسبار الأمل» نحو المريخ بعد أيام، من أصل 12 مرحلة، في حين هناك 4 مراحل جديدة، تتمثل في لحظة دخوله مرحلة الإطلاق، لإنجاز المهام المطلوبة منه، تبدأ أولاها بمرحلة الرحلة الفضائية التي ستمتد من يوم انطلاقه 15 يوليو/ تموز الجاري، ثم مرحلة الوصول إلى مداره في كوكب المريخ، التي يتوقع أن تكون في فبراير/ شباط 2021، بالتزامن مع مرور 50 عاماً على إعلان اتحاد الإمارات، فيما ستبدأ المرحلة الثالثة، ببدء مهامه العلمية التي ستتواصل على مدار عامين بمجرد وصول المسبار إلى مداره، تليها آخر مراحل الجدول الزمني للمسبار، المخصصة لما يسمى ب«العمليات العلمية الممتدة» التي ستستمر حتى 2024.



جهود ضخمة

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وعلى مدى 6 سنوات، فترة إنجاز «مسبار الأمل»، ضم فريق المشروع 450 شخصاً، وجهة، منهم 200 مهندس، وخبير، وباحث إماراتي، يمثلون وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، و150 جهة من الشركاء الاستراتيجيين، كذلك 100 مقاول فرعي.

كما تمكن فريق عمل المسبار من إنجاز 200 تصميم تكنولوجي علمي جديد، وتصنيع 66 قطعة من مكوناته في الإمارات، لتعكس المجهودات الضخمة للإمارات للبدء بتوطين الصناعات الفضائية، والدخول فيها خلال السنوات المقبلة بقوة، خاصة أن المشروع يعتمد بالأساس على كفاءات إماراتية، سواءً من حيث الفكرة، أو التصميم، أو حتى الإدارة وبناء الأجزاء الرئيسية في المشروع، إضافة إلى نشر 51 ورقة عمل، وبحثاً علمياً متخصصاً، نشرها الفريق، وصولاً إلى استفادة 60 ألف مشارك من البرامج العلمية والتعليمية للتعريف بمهمة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

ويعتبر المكسب الأكبر الذي تحقق بالفعل من مشروع «مسبار الأمل»، وحتى قبل انطلاق المسبار إلى الفضاء، هو بناء قدرات كوادر إماراتية شابة قادرة على قيادة قطاع الفضاء الإماراتي، والمنافسة به عالمياً في المستقبل القريب، حيث يعد هؤلاء الشباب، والشابات، أكبر مكسب، وأغلى ثروة، وأفضل استثمار في مشروع «مسبار الأمل»، وغيره، ويعتبر أحد أهم أهداف المشروع هو تطوير برنامج فضائي، وطني قوي، وبناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، والارتقاء بمكانة الإمارات في سباق الفضاء لتوسيع نطاق الفوائد، وتعزيز جهود الإمارات في مجال الاكتشافات العلمية، وإقامة شراكات دولية في قطاع الفضاء لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن المشروع يبني قدرات كوادر إماراتية شابة، ويمدها بالخبرات العلمية اللازمة لقيادة القطاع الفضائي في الدولة والمنافسة به عالمياً.

صناعة المستقبل



ويشكل إنجاز «مسبار الأمل» بأياد وطنية رسالة مهمة لطالما أكد عليها قادة الدولة، بأن الإيمان بالشباب والاستثمار في قدراتهم وإمكاناتهم هما الرهان الرابح لكل دولة تضع نصب عينيها صناعة المستقبل، ووضع بصمتها المتميزة في مسيرة الحضارة الإنسانية، فضلاً عن أنها تشكل رسالة من الإمارات إلى العالم، بأن طموحها لا حدود له، وأنها قادرة بسواعد أبنائها على تحويل التحديات إلى إنجازات، وفرص توظف في صناعة المستقبل، والاستفادة منها في رفد مسيرة المعرفة والحضارة الإنسانية، وأن «مسبار الأمل» الذي طوّره أبناء الإمارات بعزيمة، واقتدار يؤكد رؤية وتوجهات الإمارات بتعزيز الاعتماد على الكوادر والكفاءات الوطنية.