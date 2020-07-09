«جحيم» احتجاز المهاجرين في ليبيا يهز ضمير الفاتيكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تتوقف مآسي المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، في كل يوم تقريباً تأتي الأخبار بنبأ عن غرق مركب أو إنقاذ آخر أغلبها ينطلق من ليبيا الغارقة في حرب طاحنة تتقاذفها التدخلات الخارجية وأبرزها الدعم التركي، الذي يخفي أطماعه ونواياه بذريعة دعم حكومة الوفاق. وبينما ينشغل الكل بالحرب ومآلاتها والغنائم السياسية والاقتصادية، تظل فئة المهاجرين مسحوقة يسومها التنكيل والتجويع داخل معسكرات تشرف عليها ميليشيات غير نظامية وأرباب الاتجار بالبشر.البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، كان صريحا جداً، أمس، ووفياً لضميره، عندما تحدث بأسف عميق عن معسكرات المهاجرين في ليبيا، منتقداً «عولمة اللامبالاة» التي تلف المواقف الدولية. وشبّه البابا تلك المراكز بمعسكرات الاعتقال، مؤكداً أن ما يصل إلى العالم ليس سوى صورة مخففة للحياة التي تشبه الجحيم هناك.وأدلى البابا بهذه التصريحات في عظة خلال قداس بمناسبة الذكرى السابعة لرحلة قام بها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، نقطة الوصول لكثير من المهاجرين الذين يقطعون الرحلة الخطرة من شمال إفريقيا. وكان بابا الفاتيكان قد دعا في السابق إلى إغلاق المراكز في ليبيا.وخرج البابا عن نص كلمته المعدة مسبقاً فأعاد إلى الأذهان موقفاً لمترجم كان يترجم محادثته مع مهاجر قبل سبع سنوات، ونقل إليه نسخة «منقحة» مما كان المهاجر يقوله بالفعل.وقال فرنسيس، الذي شغلت مسألة الدفاع عن المهاجرين جزءاً كبيراً من ولايته منذ تولي البابوية قبل سبع سنوات، «هذا ما يحدث اليوم في ليبيا... فهم يقدمون لنا نسخة منقحة». ليضيف «نعم، تدور حرب (في ليبيا)، ونحن نعلم قبحها، ولكن لا يمكن تخيل الجحيم الذي يعيش فيه الناس هناك» مستخدماً اختصاراً يشير إلى معسكرات الاعتقال في اللغة الألمانية.



مراكز احتجاز بائسة



وتقول الأمم المتحدة إن آلاف اللاجئين والمهاجرين محتجزون في نحو 20 مركز احتجاز رسمياً في ليبيا، بعضها خاضع لسيطرة جماعات مسلحة، إضافة إلى عدد غير معلوم في مراكز ذات أوضاع بائسة يديرها مهربون.

وبحسب تقديرات تقريبية، سجلت الإحصائيات الرسمية 377 حالة وفاة في البحر الأبيض المتوسط حتى الآن في عام 2020. ومن المؤكد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير. حتى في حطام السفن المعروفة، التي كان هناك ثلاث منها في وسط البحر الأبيض المتوسط في يونيو الماضي فقط، غالباً ما تكون أعداد الوفيات غير واضحة. وبما أن هناك القليل من التحقيقات الرسمية في حطام السفن، فإن عدد القتلى غالباً ما يظل غير واضح، مما يترك عائلات وأصدقاء المختفين في دورات لا نهاية لها بين الأمل واليأس.

على الرغم من عدم وجود بيانات عن الانتماء العرقي لأولئك الذين فقدوا أرواحهم في البحر، إلا أن إحصاءات عبور المهاجرين تشير إلى أن الغالبية العظمى من الناس ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء أو شمال إفريقيا أو جنوب آسيا.

تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 19000 شخص في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014. ويبذل أقارب الضحايا والمختفين، وكذلك المنظمات المتعاطفة، محاولات يائسة لرفع الوعي حول هذا الموت الجماعي. لكنهم يكافحون من أجل أن يسمعوا.

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مواقف أوروبية متضاربة



وعلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط يكتفي المسؤولون هناك بالتصريحات، وفي هذا السياق أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن ضبط مشكلة تدفق المهاجرين إلى مالطا يبدأ بمعالجة الأزمة في ليبيا. ونقل عن بوريل، الذي التقى مساء أمس الأول الثلاثاء كلاً من رئيس الوزراء ووزير الخارجية في مالطا، تأكيده عزم الاتحاد الاستمرار في العمل من أجل دعم السلطات الليبية ورفع قدرات خفر السواحل في هذا البلد لضبط حدوده.

وأشار بوريل إلى طواقم عملية ايريني الأوروبية ستواصل هذه المهمة، حيث «يجب أن يتمكن الليبيون من تنفيذ عمليات انقاذ في مياههم الإقليمية»، وفق كلامه.

وشدد على الحاجة إلى حل دائم وشامل في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة و في اطار عملية برلين. وبسبب تشتت المواقف الدولية وتضارب المصالح مازالت الأزمة مستفحلة.

ومنذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، تحولت ليبيا الغارقة في الفوضى، إلى نقطة عبور لآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا جنوب الصحراء والساعين للوصول إلى أوروبا.

وخلال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر والصعاب، يجد الآلاف من هؤلاء المهاجرين أنفسهم تحت رحمة المهربين، كما يواجهون أوضاعا إنسانية مأساوية، وصلت إلى حد بيع بعضهم كعبيد على يد مهربي وتجار البشر، حسبما ذكرت منظمة الهجرة الدولية التي تحدثت عن وجود «أسواق للرقيق» في ليبيا في تقرير لها العام الماضي.

وقد أدت الفوضى السياسية والأمنية إلى انتعاش تهريب الأشخاص والمهاجرين، بواسطة عصابات محترفة، تستغل وضع هؤلاء المهاجرين من جنوب الصحراء الذين يدفعون آلاف الدولارات نظير توصيلهم إلى أوروبا فى رحلة مرعبة.

وغالبا ما تنتهى هذه الرحلة، إما بالقبض على هؤلاء المهاجرين من قبل خفر السواحل الليبيين أو الأوروبيين ووضعهم في مراكز احتجاز بالغة السوء، أو بغرقهم في مياه المتوسط، دون أن يحققوا حلمهم في الوصول إلى أوروبا.

وقد وثقت تقارير منظمات وجماعات حقوق الإنسان الظروف السيئة التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون في مراكز ومعسكرات الاحتجاز في ليبيا، والتي جاءت الحادثة الأخيرة لتكشف الواقع المزري الذي يعيشه المهاجرون الأفارقة كضحايا للصراع الدائر في البلاد.

إذ يبدو هؤلاء المهاجرون عالقين بين مطرقة الهرب إلى أوروبا على متن قوارب بدائية، يغرق العديد منهم في منتصف الرحلة، وسندان الاحتجاز في ظروف غير آدمية، وربما البيع في أسواق «النخاسة» في ليبيا وتجنيد بعضهم قسرا للقتال مع الميليشيات المختلفة الألوان والتوجهات.