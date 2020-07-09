قفزة كبيرة للإصابات اليومية بكورونا في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 209,5 ألف حالة خلال يوم واحد، بعد أن كان ينزل تدريجياً عن ذروة 216 ألف حالة المسجلة في مطلع يوليو/تموز الحالي، وسجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً،وتجاوزت الإصابات في روسيا عتبة الـ 700 ألف.

بحلول صباح أمس الأربعاء،تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم 11 مليوناً و829 ألفاً، منها أكثر من 544 ألف حالة وفاة، وما يزيد على 6 ملايين و447 ألف حالة شفاء.

ولامست حصيلة الولايات المتحدة 3 ملايين إصابة مع تسجيل 2996 حالة،بالإضافة إلى الحفاظ على أكبر عدد من الوفيات (131 ألفاً و480)،فيما سجلت البرازيل مليوناً و688 ألف حالة إصابة،و(66 ألفاً و741 وفاة)، والهند 742,4 ألف، وروسيا 700 ألف إصابة بعد تسجيل 6562 حالة جديدة،فيما سُجلت 173 حالة وفاة جديدة، لتصبح الحصيلة الرسمية للوفيات 10667 شخصاً، وبيرو 309 آلاف حالة.

وفي اليابان،قال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، أمس إنه لا حاجة لإعلان حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا رغم زيادة الإصابات، مشيراً إلى زيادة عدد الحالات التي لا يمكن رصدها وإصابات كبار السن.

وسجلت الصين 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، هبوطاً من ثماني حالات في اليوم السابق، وجميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 397 إلى 197341، فيما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 12 حالة إلى 9036.

وسجلت المكسيك 6258 إصابة جديدة بكورونا و895 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 268008، وحالات الوفاة إلى 32014.

وسجل ما يزيد على 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية والكاريبي، أكثر من نصفها في البرازيل.

وسجلت الهند 22,752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 742,417 إصابة، وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 482 وفاة ليصل الإجمالي إلى 20,642.

وفي صربيا أصيب 60 شخصاً بجروح، واعتقل نحو 20 آخرين بعدما تطوّرت احتجاجات على حظر التجول في بلغراد إلى أعمال عنف مساء الثلاثاء بين الشرطة ومتظاهرين ضدّ إعادة فرض حظر التجول لمنع تفش جديد لفيروس كورونا.

وتجمع آلاف المتظاهرين الغاضبين أمام مبنى البرلمان بعد إعلان الرئيس ألكسندر فوتشيتش أن على السكان البقاء في بيوتهم من جديد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي أستراليا، نفدت رفوف المتاجر في ملبورن، ثاني أكبر مدن البلاد، من البضائع أمس الأربعاء قبل ساعات من دخول تدابير العزل الجديدة لمكافحة تفش جديد لفيروس كورونا حيز التنفيذ. وقررت شركة «وولوورث»، صاحبة أبرز سلسلة سوبرماركت في أستراليا، تقنين بيع المعكرونة والخضار والسكر بعد تدفق الزبائن على متاجرها في ولاية فيكتوريا. وعرض جيش التحرير الوطني، وهو آخر منظمة مسلحة لا تزال ناشطة في كولومبيا، على الحكومة وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، رداً على دعوة الأمم المتحدة إلى وقف الأعمال القتالية في الدول التي تشهد نزاعات، بهدف تسهيل مكافحة الوباء. (وكالات)

من جهة أخرى حلقت 300 طائرة مسيّرة فوق نهر هان في كوريا الجنوبية، خلال الليل لنشر نصائح للوقاية من فيروس كورونا، في عرض ضوئي متزامن ظهرت خلاله صور لغسل اليدين وأشكال التباعد الاجتماعي.

وتم توجيه مجموعة كبيرة من الأضواء الدقيقة إلى السماء، في تشكيل يشبه التشكيلات العسكرية قبل إعادة ترتيبها، لتكون صورة قناع وجه أبيض، ودوائر حمراء ترمز إلى الفيروس الذي أودى بحياة نحو 300 شخص في البلاد.

وخلال العرض الذي استغرق عشر دقائق ونظمته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ظهرت صور للعاملين الطبيين في ملابس واقية، ورسائل دعم من بينها عبارة «شكراً على التحدي»، في إشارة إلى حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الناس على التعبير عن امتنانهم للعاملين في القطاع الصحي. (رويترز)