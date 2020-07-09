30 مليون دولار..رواتب شهرية لمرتزقةأردوغان في ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة ألمانية إن الحكومة التركية تدفع 30 مليون دولار شهرياً للمرتزقة السوريين في الأراضي الليبية، انطلاقاً من أطماع سياسية واقتصادية واضحة.

ونقلت صحيفة «دي فيلت» عن مصادر تركية، لم تسمها، أن أنقرة أرسلت 15 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا منذ بداية تدخلها.

وأوضحت أن «أنقرة تدفع 30 مليون دولار شهرياً للمرتزقة ، بواقع 2000 دولار لكل مقاتل.

وأشارت إلى أنه «على الرغم من معاناة تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتلقي قطاع السياحة ضربة قوية بسبب فيروس كورونا ، تدفع مبالغ ضخمة للمرتزقة ما يضاعف أزمتها الاقتصادية».

قبل أن تستدرك: لكن يبدو أن أنقرة ستحصل على هذه المبالغ من أموال الليبيين؛ حيث ذكرت وثائق مسربة، أن المركزي الليبي حول أكثر من 160 مليون دولار إلى شركة تركية تدعى شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية .

ووفق الصحيفة، فإن تدخل تركيا في ليبيا ليس عملاً خيرياً ، لكن أنقرة تستغله بنجاح لتحقيق أهدافها وأطماعها. ولفتت إلى أن تركيا تتدخل في ليبيا من أجل كسر الحصار المفروض عليها في منطقة البحر المتوسط .

وتابعت: كما تمني تركيا النفس بحصول شركاتها على عقود بمليارات الدولارات في عمليات إعادة الإعمار . (وكالات)