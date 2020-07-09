شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة دائمة للأسرى.. أمراض وإهمال طبي وأدوية منتهية الصلاحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمارس سلطات السجون «الإسرائيلية» بحق الأسرى سياسة القتل البطيء، حيث لا يزال أكثر من 4 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 700 أسير مريض على الأقل، من ذوي الأمراض المزمنة وهم الفئة الأكثر تعرضاً للعقاب عبر الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، فاستشهاد الأسير سعدي الغرابلي البالغ 75 عاماً هو الثاني لأسير فلسطيني منذ بداية العام، و«هذه الجرائم باتت تتكرر بشكل مخيف في الآونة الأخيرة»، كما قال عبد الله قنديل مدير شؤون الأسرى في جمعية واعد للأسرى. وهو كذلك الأسير رقم 224 في تاريخ الحركة الأسيرة، كما تقول وثائقها.

وارتقى الشهيد الغرابلي بعد معاناة طويلة وحالفة من الإهمال الطبي المتعمد والممنهج والتصفية من قبل سلطات الاحتلال،

حيث امضى 26 عاما في في سجون الاحتلال، عانى خلاها من المرض والاهمال والعزل لسنوات طويلة وكان يقبع في سجن إيشل قبل نقله إلى مستشفى سجن الرملة ومن ثم إلى مستشفى «كابلان» منذ إصابته بسرطان البروستات الذي أنهك جسده بالسنوات الأخيرة مما زاد من خطورة صحته وأدى لاستشهاده.

وكانت أسرة الغرابلي، التي تسكن حي الشجاعية بمدينة غزة، وجهت نداء استغاثة لجميع المؤسسات الرسمية والحقوقية لإنقاذ حياته بعدما وصلت حالته لمرحلة حرجة. ويعدّ الأسير الشهيد سعدي الغرابلي من أقدم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بعد أن أمضى 26 عامًا من حكمه مدى الحياة في سجون الاحتلال.ف«إسرائيل» تمارس جرائم مزدوجة بحق الأسرى ترقى إلى درجة جرائم حرب، من خلال منع العلاج وتقديم أدوية وعلاجات منتهية الصلاحية وليس هذا فحسب، فهي تمتنع عن إجراء عمليات جراحية لمن يحتاجها، كما أن معظم الأسرى يموتون ويقضون الدقائق الأخيرة وهم مكبلو الأيدي، ولك أن تتخيل بشاعة الموقف أن يموت الأسير مكبل الأيدي والأقدام!ودعا عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى، الصليب الأحمر الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه ما يُرتكب بحق الأسرى من انتهاكات وجرائم فظيعة وجسيمة ومتواصلة.

ولعل ملف الأسرى المرضى، من أكثر الملفات ألماً وقسوة، فهم يعانون المرض والوجع وقسوة الظروف وسوء المعاملة، ناهيك عن المعاناة النفسية التي يعانيها هؤلاء جراء منع الزيارة، فالأسير سعدي الغرابلي الذي قضى نحبه أمس، لم يشاهد أولاده أو أحفاده منذ عام 2003، مثله مثل كثير من الأسرى المحرومين من الزيارة تحت حجج وذرائع واهية.

أحوال الأسرى في سجون الاحتلال تدق ناقوس الخطر، فهناك أكثر من 300 أسير يعانون أمراض مزمنة، وأغلبيتهم من كبار السن، ما يجعل الإفراج عنهم ضرورة أخلاقية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ووصولها إلى السجون، ما يتطلب من المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية سرعة التحرك لإنقاذهم من موت بطيء محقق، يطاردهم في غرفات السجون والزنازين المظلمة.