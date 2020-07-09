خبير أمريكي: الكاظمي أثبت قدرته على معالجة مشكلات العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نظم «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، محاضرة عن بُعد بعنوان: «هل بإمكان رئيس وزراء العراق الجديد حل مشكلات البلد المزمنة؟» ألقاها السفير دوجلاس سيليمان، رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن بالولايات المتحدة.

واستهل المحاضر حديثه بعرض المقومات الأساسية للعراق، والقدرات والموارد الطبيعية التي يمتلكها، وأهمية الموقع الجيوسياسي الذي يتمتع به، والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه، مستشهداً بمؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 17 ألف دولار فقط. كما تطرق السفير سيليمان إلى الوضع الاجتماعي، والتركيبة الديموغرافية المعقدة للعراق، التي تحدث بسببها الانقسامات والفُرقة داخل المجتمع العراقي؛ بسبب استغلال الدين لأغراض سياسية، وهو ما يؤكده نشوء العديد من الجماعات السياسية منذ عام 2003 على مبادئ أو هويات دينية معينة.

وقال: إن رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي، وجد نفسه عند استلامه منصبه في مواجهة هذا الواقع الصعب، وهذه الانقسامات والحقائق المؤلمة، لافتاً النظر إلى أنه يعد شخصية سياسية مثيرة للاهتمام؛ ويتمتع بعلاقات طيبة مع العديد من دول الجوار؛ تمكّن من بنائها عندما كان رئيساً لجهاز المخابرات العراقي؛ حيث دأب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي على إرساله إلى دول المنطقة؛ لتوصيل رسائل هادئة، وإجراء مباحثات ودية.

وأضاف: إنه على الرغم من عدم انتماء الكاظمي إلى أي حزب سياسي، وعدم وجود دعم واسع له داخل البرلمان العراقي، فإنه قادر على التعامل مع الملفات القائمة، وحل العديد من مشكلات العراق المزمنة، وهو ما تؤكده مؤشرات تشكيله للحكومة، ومنها: تعيين كفاءات متميزة على رأس وزارتي الدفاع والداخلية، وتغيير قيادة الجيش وهيئة الأركان العامة برمتها، وإعلانه صراحة بالأقوال والأفعال أنه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وأنه يجب أن يكون مسؤولاً عن الوحدات المسلحة في بلاده؛ وذلك في تحدٍّ غير مسبوق لاستقلال قوات «الحشد الشعبي» والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران.