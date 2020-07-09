الصين تطالب أمـريكا بخفض ترسانتها النووية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدت الصين أمس الأربعاء، الولايات المتحدة، بخفض ترسانتها النووية، إذا كانت ترغب في انضمام الأخيرة للمحادثات الجارية حول معاهدة «نيو ستارت»، واصفة الدعوات الأمريكية ب«المناورة» لتقويض تلك المفاوضات، في وقت افتتحت فيه بكين مكتباً لجهاز الأمن القومي في هونج كونج، بموجب القانون الأمني الجديد لتشديد قبضتها على المركز المالي. واعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أن مطالبة واشنطن لها بالانضمام إلى محادثات نزع الأسلحة النووية مع موسكو هي مناورة لتقويض المفاوضات، لكنها قد تشارك في حال خفضت الولايات المتحدة ترسانتها إلى مستوى تلك التي تمتلكها الصين.

وصرّح مدير عام قسم السيطرة على الأسلحة في وزارة الخارجية الصينية فو كونج، بأن الضغط الأمريكي «ليس إلا حيلة لتحويل التوتر في العالم» و«إيجاد ذريعة تتيح لهم (الأمريكيين) الانسحاب من نيو ستارت».

وقال فو، في مؤتمر صحفي، إن «هدفهم الحقيقي هو التخلص من القيود، وإطلاق العنان لأنفسهم للسعي إلى التفوّق عسكرياً على أي عدو حقيقي أو متخيّل». وتابع:«القول إن العدد الصغير من الرؤوس النووية التي تمتلكها الصين يشكّل تهديداً للأمن الأمريكي في حين تمتلك الولايات المتحدة 6000، هو أمر غير منطقي». وتابع: «يمكنني أن أؤكد لكم أنه إذا قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لخفض ترسانتها إلى المستوى الصيني، فستكون الصين مستعدة للمشاركة بسرور في اليوم التالي، لكن في الحقيقة، نعرف أن هذا لن يحصل».

وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم، بحسب معهد استوكهولم لأبحاث السلام.

وفي سياق آخر، افتتحت الصين، أمس مكتباً جديداً لجهازها للأمن القومي في هونج كونج، ما يتيح لعناصر الاستخبارات لديها، العمل بشكل علني في المدينة بموجب القانون الأمني الجديد. ويقع المقر الجديد في فندق تم تحويله سريعاً لاستضافة المكتب في فيكتوريا بارك. وكشف عن لوحة تحمل اسم المكتب في وقت مبكر، أمس، وأغلقت الشرطة الطرقات في محيط فندق مترو بارك السابق، ورفع العلم الصيني أمام المبنى.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، في كلمة لها إن «حفل الافتتاح هو لحظة تاريخية؛ لأننا نشهد مرحلة جديدة في إرساء نظام قانوني سليم وآلية للحفاظ على الأمن القومي في هونج كونج».

وفرضت الصين القانون الأمني الجديد في هونج كونج الأسبوع الماضي، لاستهداف أعمال التخريب والإرهاب والانفصال والتآمر مع الخارج، وذلك بعد تظاهرات مطالبة بالديمقراطية شهدتها المدينة، في أكبر ضربة للحريات منذ إعادتها إلى بكين عام 1997.

وأكدت بكين أنها ستحظى بسلطة قانونية على الحالات الخطرة. وسيسمح لعناصرها بالعمل داخل المدينة مع سلطات التحقيق والملاحقة في قضايا الأمن القومي، كما أنهم لن يخضعوا لقوانين هونج كونج أثناء ممارسة مهامهم.

كما أعلنت شرطة هونج كونج، توسيع صلاحياتها للقيام بعمليات دهم بدون تفويض ومراقبة، وحذف أي معلومات على الإنترنت. (وكالات)