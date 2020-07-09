ألغاز لعبة المصير العربي

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عبد اللطيف الزبيدي

أما آن للعقل العربي أن يتعلم اللعبة؟ الآن أضحت الروبوتات ترتقي في مدارج التعليم العميق. «المجتمع الدولي» الذي يتبعه النظام العربي كظله، هو مجرّد آلة تحرّكها أيد تتظاهرون بعدم رؤيتها. هل يعقل ألاّ يراها العاقل؟فإن لم يكن عاقلاً فالمصيبة أعظم.

القصة منذ البداية. سنة 1917،كان صعباً على أكبر عبقري، أن يفطن لقشرة الموز التي ستجعل العرب يتزحلقون طوال أكثر من قرن، وفي كل منعرج يندق عظم. الاستشراف عسير، فالبحث العلمي لم يكن من مكوّنات حياة الأمّة. لكن النوائب توالت على النفوس، ووقعت الفؤوس في الرؤوس، والنظام العربي لم«يحاسس على بطحته»:ظلم قرار التقسيم 47، نكبة 48، العدوان الثلاثي 56، نكسة 67 التي هزيمة السلاح فيها لا تساوي شيئاً قياساً على انهيار الروح. «كان صرحاً من خيال فهوى». لم يفهم العقل العربي تسلسل المتتاليات.

بلا مبالغة، ما لا يقل عن ثلث تراثنا الشعري تعشش فيه القيم المضادة: التحذير من الأخ والقريب والصديق، «إن الأقارب كالعقارب»، «احذر عدوك مرّة واحذر صديقك ألف مرّة»، التسليم اللامسؤول:«دع الأيّام تفعل ما تشاء»، عشرات الآلاف من هذه الأفكار الخطرة، تحفظها الأجيال كحكم. بالمناسبة: حتى نخلّص مناهج العربية من عللها، يجب وضعها في العزل الصحي وتعقيمها وتطعيمها. لم تفكر أنظمة التعليم في تسليط معايير علم النفس والصلاحية التنموية على ما يدرّس للأجيال. الأفكار أخطر سموماً من الأفاعي، لأنها تسمم العقول فتشوهها. أيّ غذاء فكري ذهني روحي نفسي تناولت هذه الأجيال حتى صارت بلا إرادة، بلا طموح، بلا استعداد، بلا نبوغ، فباتت مئات الملايين لعبة كل ريح؟

نستأنف القصة: ظن العرب أن ما حدث في 1973 لا يحتاج إلى التفكير البعيد. ندع الجدل جانباً. المهم هو أن النظام العربي لم ير الجسر الهوائي الذي استأنفوا به حلقات المخططات. النظام العراقي، بعد خروجه متعباً من ثماني سنوات حرب مع إيران، رموا له بقشرة موز، ارتكب الخطيئة فدمّروه بكذبة الدمار الشامل. لعبة منطقية. ليبيا دمّروها بكذبة دبابات بنغازي، ثم سوريا. الحلقات لا تنتهي إلاّ بنهاية الهنود الحمر الجدد.

لزوم ما يلزم: النتيجة اللغزية: ما هذه الأسطورة في عدم الرؤية، بينما الخلية المزروعة نشأت حبّة لا تُرى إلى أن صارت جبلاً؟ كيف خفي نموّها.

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