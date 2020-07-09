الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال ممثل ألمانيا، كريستوفر هيوسجن، الذي تترأس بلاده المجلس: إن "أربعة من أعضاء مجلس الأمن صوتوا لصالح القرار، بينما صوت سبعة ضد وأربعة أعضاء امتنعوا عن التصويت".
وأضاف "القرار لم يعتمد كونه لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات".
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يشار إلى أن فيتو مزدوج صيني روسي اتخذ مطلع تموز/ يوليو 2020 أسقط مشروع قرار بلجيكي-ألماني يجدد تفويض عمليات إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا.
وكانت المسودة قد اقترحت تجديد التفويض لاستخدام معبري باب الهوى وباب السلام الحدوديين وإدخال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال غربي سوريا لمدة 12 شهرا.
هذا ومن المقرر أن ينتهي التفويض باستخدام آلية المساعدة عبر الحدود التابعة للأمم المتحدة في 10 تموز/ يوليو الجاري.
وكانت موسكو قد أعربت في الـ13 من شهر كانون الثاني/ يناير عن أملها بأنه بحلول تموز/ يوليو 2020، ستعمل وكالات الأمم المتحدة ودمشق على تحديد طرق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا ولجميع السوريين دون تمييز.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي بشأن إبقاء معبر حدودي إنساني على الحدود السورية التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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