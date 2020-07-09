قناة: إسرائيل قدمت عرضا جديدا لـ"حماس" بشأن "تبادل الأسرى"

زين خليل/الخليج 365

قدمت إسرائيل عرضا جديدا لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" بقطاع غزة، بحسب ما أفاد به مصدر إسرائيلي.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها القناة (12) الخاصة، مساء الأربعاء، عن مصدر (لم تسمه) مطلع على تفاصيل المفاوضات لإعادة 4 إسرائيليين محتجزين لدى الحركة الفلسطينية.

وقال المصدر :"إسرائيل قدمت عرضاً جديداً للحركة عبر وسطاء لكن حتى الآن لم تتلق رداً من حماس".

ولم يشر المصدر إلى تفاصيل العرض الإسرائيلي الجديد.

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إلا أن القناة (12) قالت إن تقارير أفادت بأن إسرائيل أبدت استعدادها للتباحث مع "حماس" بشأن مبادرة عرضها رئيس الحركة بقطاع غزة يحيي السنوار.

وفي 2 أبريل/ نيسان الماضي أعلن السنوار، أنهم جاهزون لتقديم "تنازل جزئي" في قضية الأسرى الإسرائيليين مقابل إفراج إسرائيل عن الأسرى من كبار السن والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل أزمة كورونا.

وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، اثنان منهم جنديان، أُسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، في حين دخل الاثنان الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وتطالب "حماس" بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإسرائيليين الأربعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.