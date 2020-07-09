اختيار "حبيبة الغريبي" أول سفير للرياضة التونسية

تونس/علاء حمّودي/ الخليج 365

شهدت تونس، الأربعاء، اختيار بطلتها الأولمبية حبيبة الغريبي، أول سفير للرياضة في تاريخ البلاد.

جاء ذلك في حفل بهذه المناسبة، حضره وزير شؤون الشباب والرياضة في تونس، أحمد قعلول، والغريبي، بمقر الوزارة بتونس، بحسب مراسل الخليج 365.

والتونسية الغريبي (36 عاما)، عداءة في المسافات الطويلة، بطلة العالم بمدينة "دايغو" الكورية الجنوبية سنة 2011، وصاحبة ذهبية أولمبياد لندن 2012.

وكانت ذهبية أولمبياد لندن 2012، هي الأولى لتونس، منذ أول مشاركة تونسية في النسخة 17 للأولمبياد بالعاصمة الإيطالية روما سنة 1960.

Advertisements

وقالت الغريبي، للأناضول: "سعيدة جدَّا دون شكٍ بهذا التّشريف الذي سيكون باكورة اتفاقيات مع رياضيين آخرين قدموا الكثير لتونس في مشاركاتها الإقليمية والعالمية".

وأضافت: "مسؤولية كبيرة الآن على عاتقي، وسأعمل بكل جهدٍ على أن أكون في المستوى بتمرير تجربتي إلى مختلف الرّياضيين الشّبان في بلدي للاجتهاد لبلوغ أحلامهم".

بدوره، شدد وزير شؤون الشّباب والرّياضة أحمد قعلول، في حديثه للأناضول، على أهمية الاحتفاء بالغريبي.

وأوضح أن إنشاء مهمة سفير للرياضة التّونسية ستشمل في الفترة المقبلة عددًا من الأسماء اللامعة في تاريخ الرياضة التونسية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.