ليبيا تدعو روسيا لسحب مرتزقتها من أراضيها

نيويورك/ الخليج 365

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، روسيا لسحب مواطنيها الذين يعملون مرتزقة في بلاده.

وانتقد السني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، المجتمع الدولي لالتزامه الصمت إزاء هجمات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر للسيطرة على طرابلس.



وأضاف أن هناك مرتزقة روس يتبعون لشركة فاغتر الروسية ومرتزقة من السودان وسوريا وتشاد يقاتلون إلى جانب حفتر في ليبيا.

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وقال مخاطبا روسيا: "ربما لا يوجد جنود روس نظاميون في ليبيا ولكن شركة فاغنر روسية وهناك مواطنون روس يعملون بها، وعلى الحكومة الروسية سحبهم فورا".

وعلى عكس الحال حين كانت مليشيا حفتر تستولي على مدن ليبية، تتصاعد حاليا ضغوط لوقف القتال، في ظل تحقيق الجيش الليبي، مؤخرا، سلسلة انتصارات مكنته من طرد المليشيا من المنطقة الغربية، باستثناء مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).

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