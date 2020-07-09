كورونا.. المغرب تقرر فتح حدودها منتصف يوليو الجاري

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

أعلنت الحكومة المغربية الأربعاء، إعادة فتح حدودها أمام حركة المسافرين ابتداء من 14 يوليو/تموز الجاري ضمن تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والصحة، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال البيان: "يمكن للمواطنين المغاربة، والمقيمين الأجانب بالمملكة، وكذا عائلاتهم الدخول إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليو الجاري، عند منتصف الليل، وذلك عبر نقط العبور الجوية والبحرية".

وأضاف البيان، أن الخطوط الجوية الوطنية "ستبرمج عددا كافيا من الرحلات الجوية لإنجاح هذه العملية".

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وأردف أنه "يتعين على المسافرين قبل صعود الطائرة تقديم اختبار الكشف عن فيروس كورونا لا تقل مدته عن 48 ساعة، وكذاك اختبار سيريولوجي".

وذكر البيان، أنه "يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب مغادرة المملكة عقب مدة إقامتهم بنفس الوسائل الجوية والبحرية".

وكانت السلطات المغربية قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، في منتصف مارس/آذار الماضي، حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.

وحتى مساء الأربعاء، بحسب إحصائيات رسمية، أصاب فيروس كورونا 14 ألف و771 مغربيا، توفي منهم 242، وتعافى 11 ألفا و316.

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