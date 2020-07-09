"حماس": القوة وحدها قادرة على إعادة اللاجئين إلى ديارهم

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، أن القوة وحدها هي القادرة على إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وقالت الحركة، في بيان أصدرته بمناسبة ذكرى مرور ستة سنوات على حرب عام 2014، إنها "ستواصل جمع أسباب القوة كافة، لحماية الحقوق الفلسطينية".

وأضافت الحركة أن "القوة وحدها هي القادرة على إعادة اللاجئين إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها ظلما وعدوانا".

وفجر الثامن من يوليو/ تموز 2014، بدأت إسرائيل، حربا على غزة، استمرت 51 يوماً، وحاولت الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية، التصدي للعدوان الإسرائيلي، بحسب إمكاناتها المتاحة.

وأكدت "حماس" في بيانها، على "وحدة الشعب (الفلسطيني) والأرض، والمشاعر الوطنية"، معتبرة أن أي "مساس بالأغوار بمثابة المساس بغزة والقدس وكل فلسطين" في إشارة إلى إعلان إسرائيل عزمها ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

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وشددت على أن "الحصار، والعقوبات، والعدوان، وصفقة القرن، وخطط الضم والاستيطان، لن تغير من أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه".

وقالت الحركة "سننتزع لقمة أطفالنا من بين أنياب المحاصرين الظالمين، ولن ندفع مقابل حقنا أي ثمن سياسي لعدونا".

وخلال حرب عام 2014، شن الجيش الإسرائيلي، برا وبحرا وجوا، ما يصل إلى 60 ألفا و664 غارة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأدت تلك الغارات، بحسب إحصائيات فلسطينية، إلى "استشهاد ألفين و322 فلسطينيا، كما تسببت بإصابة نحو 11 ألفا آخرين".

كما أسفرت الحرب عن مقتل 68 عسكريا إسرائيليا، و4 مستوطنين، وعامل أجنبي واحد، وإصابة ألفين و522 إسرائيليا بجروح.

ونتج عن الحرب كذلك، وقوع جنديين إسرائيليين في قبضة كتائب القسام "الجناح المسلح لحركة حماس".

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