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موريتانيا تقرر تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

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نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

قررت الحكومة الموريتانية الأربعاء، تخفيف القيود التي تفرضها في البلاد بسبب جائحة .

وقالت اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الجائحة في بيان، إنه ابتداء من الجمعة "تقرر فتح الطرق بين المدن، والرفع الكلي لحظر التجوال".

كما تقرر ابتداء من الجمعة، بحسب البيان، "فتح المطارات للرحلات الداخلية".

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ودعا البيان المواطنين، إلى "مواصلة التزام الحيطة والحذر لمواجهة انتشار الوباء، والحرص على التقيد الصارم بما يتطلب من إجراءات احترازية وإدخالها في سلوك الجميع".

وكانت السلطات الموريتانية فرضت حظرا للتجوال، وأغلقت الطرق بين الولايات منذ مارس/آذار الماضي.

وحتى مساء الأربعاء بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا، بحسب إحصائيات رسمية، 5 آلاف و87 حالة، بينها و139وفاة، وألف و994 حالة تعاف.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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