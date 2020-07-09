كورونا.. 75 وفاة بمصر و4 في موريتانيا

مراسلون / الخليج 365

سجلت مصر وموريتانيا الأربعاء، وفيات جديدة بفيروس كورونا، بواقع 75 في الأولى، و4 في الثاني.

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان، إنه تم تسجيل 1025 إصابة جديدة بالفيروس، و75 وفاة، و523 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة الفيروس في مصر إلى 78 ألفا و304 إصابات، من ضمنها 3 آلاف و564 وفاة، و22 ألفا و241 متعافيا، بحسب البيان.

بينما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان، تسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس، و4 وفيات و50 حالة تعافٍ.

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وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في موريتانيا، إلى 5 آلاف و87، بينها 139 وفاة و1994 حالة تعاف، بحسب المصدر ذاته.

كما أعلنت وزارة الصحة الصومالية، في بيان، إصابة 13 بالفيروس، وتعافي 51.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الصومال، إلى 3 آلاف و28 منها 92 وفاة و1147حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، حتى مساء الأربعاء، 12 مليونا و68 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 549 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و993 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر"، المعني برصد حصيلة الفيروس بالعالم.

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