منشد و 3 شعراء يحيون “ثاني” أمسيات صيف أحد رفيدة

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أحيا 3 شعراء ومنشد “ثاني” الأمسيات الشعرية ضمن فعاليات صيف محافظة أحد رفيدة 41، والتي أقيمت بمركز الفرعين،بتنظيم وإعداد لجنة التنمية السياحية بالتعاون مع بلدية المحافظة، والجهات الأمنية، ومتابعة محافظ أحد رفيدة، وحضور رئيس المركز الأستاذ نايف بن هشبل، ورئيس بلدية المحافظة الأستاذ محمد الوادعي، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس “كورونا”.وقد شارك في الأمسية، الشعراء حسين آل يشمر، وعلي بن عدال، وعبدالواحد بن عريج، قدموا خلالها مجموعة قصائد وطنية واجتماعية، فيما شهدت كذلك “شيلات” للمنشد “سعيد بن درعان”
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