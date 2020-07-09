- 1/2
- 2/2
أعلنت الحكومة البريطانية على لسان وزير المالية اليستر دارلنغ خفض ضريبة القيمة المضافة من 17.5% إلى 15%، وكانت باريس وبرلين أعلنتا في وقت سابق إن إعادة النظر في مستوى الضريبة ليس مطروحا في الوقت الحاضر.
أعلن وزير المالية البريطاني اليستر دارلنغ اليوم الاثنين عن خطة مالية لتحفيز الاقتصاد بقيمة 20 مليار جنيه استرليني (23 مليار يورو، 30 مليار دولار) في مسعى لمواجهة الانكماش.
وقال دارلنغ في تقرير للبرلمان “نحتاج الى التحرك الان لدعم النشاط الاقتصادي (..) ومساعدتنا على الخروج بشكل أسرع من هذه الاوقات الصعبة والخروج منها ونحن أقوى”.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعلن تخفيض ضريبة القيمة المُضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.