ترقية الزميل باسم الجهني للسابعة في بلدية ينبع

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صدر قرار مدير عام الموارد البشرية بوزارة البلدية والقروية، بترقية اﻹعلامي اﻷستاذ باسم بن محمد شحاد الجهني، للمرتبة السابعة في بلدية محافظة ينبع.
وعبّر “الجهني” بدوره، عن شكره وتقديره لهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والارتقاء بما يوكل له من مهام.
يذكر أن “باسم الجهني” حاصل على دورات و برامج تطويرية مكثفة، ومتسلح بالعلم والعمل الدؤوب.. الف مبروك
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