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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «نجود الخيبري» على مستشفى جديد لمكافحة كورونا في المدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان،بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مساء اليوم (الأربعاء) مستشفى متكامل تم تنفيذه في (59) يومًا فقط، بسعة (100) سرير، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا.
وأطلق اسم «مركز نجود الخيبري الطبي» على المركز تقديراً لما قدمته الممرضة نجود خليل الخيبري رحمها الله، والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها، وكذلك عرفانا بجهود العاملين في مهنة التمريض، خاصة خلال جائحة كورونا.
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